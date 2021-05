Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii critica Rusia si China. Acuzatiile aduse celor doua tari

Fondat in 1975 ca forum pentru cele mai bogate natiuni din Occident pentru a discuta despre crize precum embargoul petrolier al OPEC, G7 a discutat saptamana aceasta, la Londra, despre cele mai mari amenintari actuale: China, Rusia si pandemia de coronavirus.Ministrii de Externe ai G7 au declarat, intr-un comunicat de 12.400 de cuvinte, ca Rusia incearca sa submineze democratiile si sa ameninte Ucraina, in timp ce China se face vinovata de incalcari ale drepturilor omului si de folosirea influentei economice pentru a-i intimida pe altii.Cu toate acestea, in comunicat au fost mentionate putine actiuni concrete care sa ii ingrijoreze in mod special pe presedintele chinez Xi Jinping si pe presedintele rus Vladimir Putin Potrivit comunicatului, G7 va sustine eforturile colective pentru a opri "politicile economice coercitive" ale Chinei si pentru a contracara dezinformarea din partea Rusiei - parte a unei strategii de a prezenta Occidentul ca o alianta mult mai larga decat tarile din G7.Cred ca (China) are aiba nevoie mai degraba nevoie sa se uite in oglinda si sa inteleaga ca trebuie sa tina cont de aceste opinii in crestere, ca aceste reguli internationale de baza trebuie respectate, decat sa reactioneze la manie ", a declarat secretarul britanic de Externe Dominic Raab.Rusia neaga ca se amesteca dincolo de granitele sale si afirma ca Occidentul este cuprins de isteria anti-rusa.China spune ca Occidentul este un agresor si ca liderii sai au o mentalitate postimperialista, care ii face sa simta ca pot actiona ca politisti globali.Dezvoltarea economica si militara spectaculoasa a Chinei in ultimii 40 de ani se numara printre cele mai semnificative evenimente geopolitice din istoria recenta, alaturi de caderea Uniunii Sovietice din 1991, care a pus capat Razboiului Rece.Occidentul, care este mult mai dezvoltat decat China si Rusia din punct de vedere economic si militar, s-a straduit sa dea un raspuns eficient fie Chinei, fie Rusiei."Vom lucra impreuna pentru a stimula rezilienta economica globala in fata politicilor si practicilor economice arbitrare, coercitive", au declarat ministrii G7 referitor la China. Acestia au spus ca sustin participarea Taiwanului la forumurile Organizatiei Mondiale a Sanatatii si Adunarea Mondiala a Sanatatii - si si-au exprimat ingrijorarea cu privire la "orice actiune unilaterala care ar putea escalada tensiunile" in stramtoarea Taiwanului.China considera Taiwanul propriul teritoriu si se opune oricarei reprezentari oficiale taiwaneze la nivel international.In ceea ce priveste Rusia, G7 a sustinut in mod similar Ucraina, dar a oferit putin dincolo de cuvinte."Suntem profund ingrijorati de faptul ca tiparul negativ al comportamentului iresponsabil si destabilizator al Rusiei continua", au spus ministrii G7."Aceasta include marea desfasurare a fortelor militare rusesti la granita Ucrainei si in Crimeea anexata ilegal, activitatile sale maligne care vizeaza subminarea sistemelor democratice ale altor tari, activitatea sa cibernetica rauvoitoare si utilizarea (ei) a dezinformarii."In ceea ce priveste pandemia de coronavirus, G7 s-a angajat sa colaboreze cu industria pentru a extinde productia de vaccinuri pentru Covid-19 la preturi accesibile, dar nu a solicitat o renuntare la drepturile de proprietate intelectuala ale marilor firme farmaceutice."Ne angajam sa colaboram cu industria pentru a facilita productia la scara extinsa de vaccinuri pentru Covid-19, terapii si diagnostice si partile componente ale acestora", au declarat ministrii de Externe din G7, in comunicatul comun. Acestia au spus ca activitatile vor include "promovarea parteneriatelor intre companii si incurajarea acordurilor voluntare de licentiere si transfer de tehnologie in conditii convenite de comun acord".