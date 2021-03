Cele aproape 300 de eleve rapite in Nigeria de o banda inarmata au fost eliberate

Rapirile, practica frecventa in Nigeria

Anterior, s-a precizat ca o banda inarmata a rapit 317 eleve de la Scoala Guvernamentala de Stiinte pentru Fete (GGSS), un liceu din orasul Jangebe. Insa purtatorul de cuvant al guvernatorului, Sulaiman Tanau Anka, a declarat pentru Reuters ca unele dintre fetele rapite au reusit sa fuga si sa se ascunda in timpul atacului, astfel ca numarul fetelor rapite a fost de 279."Alhamdulillah! (Slavit fie Alah! - n. red.) Mi se bucura inima sa anunt eliberarea din captivitate a elevelor rapite de la GGSS Jangebe", a scris guvernatorul Bello Matawalle.Guvernatorul i-a indemnat pe nigerieni sa se bucure ca fetele sunt acum in siguranta.Scolile din nordul Nigeriei au ajuns tinte ale unor grupuri inarmate care practica rapiri in masa, pentru a pretinde ulterior rascumparari. Cei care au inceput aceasta practica sunt membrii grupului jihadist Boko Haram, urmati de o grupare desprinsa din acesta, Statul Islamic din Provincia Africa de Vest, apoi de bande de infractori.Autoritatile nigeriene au dezmintit de mai multe ori ca s-ar plati rascumparari, dar presedintele Muhammadu Buhari a cerut vineri guvernelor statelor "sa isi revizuiasca politica de rasplatire a banditilor cu bani si autovehicule", avertizand ca astfel de reactii "pot avea efecte de bumerang dezastruoase".Raidul din Zafara a fost al doilea din nord-vestul Nigeriei in numai cateva zile. Regiunea este tot mai des vizata de banditi. Sambata trecuta, rapitorii inarmati au eliberat 27 de adolescenti rapiti din statul Niger din centrul tarii in 17 februarie.Cel mai cunoscut incident de acest gen a avut loc in 2014, cand Boko Haram a rapit 270 de eleve din orasul Chibok din nord-est. Aproximativ 100 din ele sunt inca date disparute.