Serbia: Parlamentul a adoptat un nou guvern

Noul cabinet va fi condus de Ana Brnabic, care a fost de asemenea prim-ministru in mandatul anterior, si va avea 23 de ministri, in principal din Partidul Progresist Sarb (SNS), la guvernare, aliatii sai socialistii (SPS) si Alianta Patriotica Sarba (SPAS). Unsprezece dintre ministri sunt femei.Aprobarea de catre parlamentul cu 250 de membri in care coalitia de guvernamant are o majoritate covarsitoare de 230 de deputati a fost o formalitate.In discursul adresat deputatilor, Ana Brnabic a spus ca una dintre principalele sarcini ale guvernului va fi gestionarea crizei cauzate de COVID-19, boala care pana acum a ucis 803 de persoane si a imbolnavit alte 42.208 in Serbia , tara cu o populatie de 7,2 milioane de locuitori.''Prioritatea noastra va fi protejarea sanatatii oamenilor si sustinerea sistemului de sanatate'', a subliniat ea.