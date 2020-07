Guvernul chinez ii obliga pe crestini sa indeparteze crucile si imaginile cu Iisus si sa venereze conducatorii comunisti

Revista Bitter Winter, observatoare a problemei libertatii religioase, scrie ca oficiali din cadrul Partidului Comunist Chinez au vizitat in aprilie casele credinciosilor din Linfen, un oras cu statut de prefectura din provincia nordica Shanxi. In timpul acestor vizite,Crestinilor care s-au impotrivit li s-au anulat subventiile si ajutoarele guvernamentale."Tuturor gospodariilor sarace din oras li s-a spus sa afiseze imagini cu Mao Zedong", a declarat un pastor local pentru Bitter Winter: "Guvernul vrea sa ne elimine credinta si sa devina Dumnezeu in locul lui Iisus."Un membru al unei biserici Three-Self, sponsorizata de stat, a relatat modul in care oficialii locali au indepartat imaginile religioase si un calendar cu imaginea lui Iisus din casa sa, inlocuindu-le cu un portret al lui Mao Zedong. Acestuia i s-a spus caIn luna mai, un oficial din provincia estica Shandong a dat buzna in casa unui crestin din zona si a atarnat portrete cu Mao Zedong si Xi Jinping pe pereti, spunandu-i acestuia ca "Acestia sunt cei mai mari zei. Daca vrei sa te inchini la cineva, te inchini la ei."In luna aprilie, administratia orasului Xinyu din provincia sud-estica Jiangxi i-a anulat unui crestin cu handicap ajutoarele sociale de subzistenta si o alocatie minima de dizabilitate in valoare de 100 RMB (aproximativ 14$) deoarece acesta a continuat sa participe la slujbe in ciuda ordinelor guvernamentale.In mod similar, in districtul Poyang din Jiangxi, o femeie crestina in varsta de 80 de ani a fost indepartata de pe lista de asistenta guvernamentala fiindca a multumit cu "Slava Domnului!" dupa ce si-a primit subsidiile lunare de 200 RMB (aproximativ 28$) in ianuarie."Se asteptau sa laud mila Partidului Comunist in schimb," a declarat aceasta.O alta femeie varstnica din orasul Shangqiu al provinciei Henan si-a pierdut asistenta guvernamentala dupa ce oficialitatile chineze au descoperit o imagine cu o cruce pe usa casei ei."Au rupt-o imediat," a declarat ea. "A urmat apoi anularea ajutoarelor de subzistenta si a subsidiului de ameliorare a saraciei pe care le primeam. Sunt impinsa intr-o fundatura. Am diabet si am nevoie de injectii regulate."Partidul comunist s-a concentrat in trecut pe combaterea imaginilor cu Iisus ca parte a campaniei sale de a "transforma credinta religioasa in credinta in Partid".In 2017, South China Morning Post a scris ca oficialii PCC au indepartat mai mult de 600 de simboluri crestine din casele credinciosilor din districtul Yugan al provinciei Jiangxi, inlocuindu-le pe acestea cu 453 de portrete ale dictatorului comunist.SCMP, o trompeta oficiala a Partidului Comunist, a pretins ca aceste actiuni fac parte dintr-o campanie guvernamentala de ameliorare a saraciei, avand in vedere ca unii membrii ai PCC blameaza convingerile religioase ale familiilor pentru conditia economica a acestora."Multe gospodarii sarace au falimentat din cauza bolile pe care membrii familiilor le-au avut. Multi au recurs la credinta in Iisus pentru vindecarea afectiunilor lor," a declarat seful unei campanii guvernamentale pentru SCMP. "Am incercat sa ii convingem ca imbolnavirea este ceva fizic si ca singurii care ii pot ajuta cu adevarat sunt Secretarul General Xi si Partidul Comunist."Asaltul constant al Chinei asupra religiei si minoritatilor religioase a fost condamnat de comisia SUA a Libertatii Religioase Internationale, de grupurile ce militeaza pentru drepturile omului si de Departamentul de Stat al SUA.In raportul pe anul 2020, USCIRF a solicitat administratiei Trump sa aplice sanctiuni oficialilor chinezi responsabili de numeroase incalcari ale libertatii religioase. Raportul a mentionat ca autoritatile chineze nu numai ca au indepartat crucile din bisericile tarii dar le-au si interzis minorilor sa participe la slujbele religioase.In luna iunie, un barbat crestin a fost arestat si cel putin doua femei au fost ranite in provincia chineza Henan dupa ce 200 de oficiali chinezi au luat cu asalt Biserica Sunzhuang si au demolat structura folosind macarele si utilaje grele.China se situeaza pe locul 23 pe lista globala a organizatiei Open Doors USA cu tari cunoscute pentru persecutarea crestinilor. Organizatia mentioneaza ca toate bisericile (din China) sunt percepute de guvern ca amenintari daca devin prea mari, prea implicate politic sau daca au invitati straini.