Guvernul francez mobilizeaza politia si jandarmeria pentru impunerea mastii

''Vom mobiliza fortele de politie si jandarmeria pentru un mai bun control. Vrem sa fie clar: trebuie sa te temi mai putin de jandarmul care te va amenda decat de virus'', a declarat la postul BFM TV purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal.El a avertizat ca Franta se afla intr-un moment decisiv din cauza cresterii numarului noilor cazuri zilnice de COVID-19 si aparitia de noi focare. ''Cifrele sunt preocupante. (...) Este necesara o vigilenta absoluta din partea tuturor francezilor'', a insistat responsabilul francez.Premierul francez Jean Castex a inasprit marti tonul in contextul unei ''situatii epidemiologice care evolueaza intr-un sens rau'' si a anuntat o intensificare a controalelor pentru respectarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.''Daca nu reactionam colectiv, ne expunem unui risc ridicat de relansare epidemica ce va fi dificil de controlat'', a subliniat premierul francez, citat de AFP, in timpul unei vizite intr-un spital din orasul Montpellier. O revenire a epidemiei ''va pune din nou sub presiune ansamblul lantului sanitar (...), economia noastra, sistemul nostru educational, viata noastra colectiva si culturala'', a mai atentionat Jean Castex.In ultima saptamana Franta a inregistrat peste 10.800 de noi cazuri de COVID-19.