Guvernul german cumpara 23 la suta din actiunile unei firme care lucreaza la un vaccin pentru COVID-19. Compania, evaluata la 1,3 miliarde de euro

Acordul evalueaza compania, care nu este listata la bursa, la 1,3 miliarde de euro.Achizitia are loc in urma unor tentative ale guvernului american de a cumpara CureVac sau activele sale, in luna martie, care au provocat nemultumirea Berlinului, Altmaier si ministrul de Interne exprimandu-si sprijinul pentru ca aceasta companie sa ramana in proprietate germana.Altmaier a spus ca guvernul doreste sa consolideze sectoarele stiintelor vietii si biotehnologiei din Germania si ca Berlinul nu va avea nicio influenta asupra strategiei de afaceri a CureVac."Guvernul federal german a decis sa investeasca in aceasta companie promitatoare, deoarece se asteapta ca acest lucru va accelera programele de dezvoltare si va oferi CureVac mijloacele pentru a-si valorifica intregul potential al tehnologiei sale", a spus ministrul, adaugand ca tranzactia nu necesita aprobarea UE."Cu aceasta investitie ne propunem sa oferim CureVac securitate financiara, astfel incat sa poata continua sa lucreze la productia de vaccinuri cu aceeasi dedicatie", a afirmat Altmaier intr-o conferinta de presa.Reuters a relatat luni despre planul german de a participa la CureVac. O sursa guvernamentala a spus ca aceasta investitie reflecta ingrijorarea germana legata de dependenta prea mare de furnizorii de produse si echipamente medicale din strainatate.Reflectand sensibilitatea cu privire la drepturile de proprietate asupra celor doi dezvoltatori de vaccin pentru coronavirus din tara - CureVac si BioNTech - Berlinul si-a acordat in mai noi competente care ii dau drept de veto fata de ofertele de preluare ostile din strainatate pentru pentru preluarea unor companii din sectorul sanatatii.Dietmar Hopp, co-fondator al firmei de software SAP si proprietar al unei pachet de actiuni de peste 80% la CureVac, a declarat ca niciunul dintre investitorii CureVac nu va vinde actiuni guvernului, iar detinerea lor va fi diluata in mod proportional de acest acordul.