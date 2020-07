Guvernul israelian ar putea impune restrictii in timpul pandemiei, fara o aprobare imediata a Parlamentului, conform unei legi votate marti

Knessetul este Parlamentul unicameral al statului Israel si se afla la IerusalimLegea a fost votata ca parte a reglementarilor de urgenta, in conditiile in care Israelul se confrunta cu un al doilea val de coronavirus. Parlamentul va trebui sa aprobe in termen de o saptamana orice decizie luata de guvern in legatura cu aceasta problema.29 dintre cei 120 de parlamentari au votat in favoarea legii, iar 24 impotriva. Restul au absentat.Parlamentarul Mickey Levi de la partidul de opozitie Yesh Atid a criticat decizia ca fiind una dictatoriala si frizand nebunia, potrivit unui comunicat emis de Knesset.Presedintele Comisiei parlamentare pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, Yifat Shasha-Biton, a declarat ca Israelul traverseaza in prezent "o perioada dificila, cand deciziile trebuie luate repede". "Knessetul va continua sa fie important", a dat el asigurari.Decizia va avea efect imediat si va fi valabila vreme de o luna.Knessetul a votat de asemenea restrictii mai severe in contextul cresterii numarului de contaminari cu noul tip de coronavirus, cu sute de noi cazuri confirmate zilnic in Israel. Restrictiile presupun reinchiderea barurilor, cluburilor de noapte, salilor de sport si de evenimente, ce au fost redeschise in mai, dupa masurile de izolare impuse la mijlocul lui martie.In restaurante, numarul clientilor va fi limitat la 20 in interior si 30 in aer liber, in sinagogi vor putea fi prezenti simultan cel mult 19 credinciosi, iar autobuzele nu vor putea avea mai mult de 20 de pasageri.Pana in prezent, Israelul a raportat peste 30.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 338 de decese. De asemenea, dintre cele aproape 13.000 de persoane bolnave de COVID-19, 89 sunt in stare grava si 36 au nevoie de aparate de ventilare mecanica, a anuntat marti dimineata Ministerul israelian al Sanatatii