500 de familii din Italia s-au coalizat intr-un proces si dau guvernul in judecata pentru modul neglijent in care a gestionat pandemia

Cum a debutat pandemia in Italia

Avocatii au adunat - intr-un dosar de 2.000 de pagini - marturii si probe ale unei "neglijente" a autoritatilor sanitare, care ar fi cauzat, acuza ei, numeroase morti."Planul impotriva pandemiei si strategiile implementate in vederea opririi infectiilor nu au tinut cont de deficiente structurale ale spitalelor si sistemului de sanatate italian", acuza Consuelo Locati.Un document intocmit de catre Biroul OMS la Venetia - publicat la 13 mai si retras a doua zi - sublinia caracterul depasit al planului de pregatire in lupta impotriva pandemiilor in Italia, care data din 2006.In acest dosar al familiilor unor victime figureaza, de asemenea, ultime descoperiri, potrivit carora Covid-19 circula inainte sa fie anuntat primul caz de transmitere locala, la 20 februarie 2020.Un barbat a fost internat intr-un spital din Lombardia, la sfarsitul lui ianuarie 2020, cu o pneumonie bilaterala. Medici din aceasta regiune au declarat ca au vazut inca de la sfarsitul lui decembrie 2019 cazuri de "pneumonie stanie".Aceste cazuri au fost ignorate de catre autoritati, desi ar fi putut conduce la evitarea multor morti, apreciaza avocatii familiilor.Consuelo Locati considera ca "aceast dosar civil pune in discutie responsabilitatea politicienilor si institutiilor si cere ca ei sa-si asume responsabilitatea in fata cetatenilor pe care trebuia sa-i apere si carora le-u incalcat drepturile, atat dreptul la sanatate, cat si dreptul la viata".