Guvernul provinciei Madrid le cere locuitorilor sa nu iasa din capitala

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Cu cateva ore inainte, o instanta respinsese masurile de blocare partiala a Madridului si a noua comune invecinate, deoarece ''ingradesc drepturile si libertatile fundamentale'' si ''constituie o ingerinta a puterilor publice in drepturile fundamentale ale cetatenilor fara o autorizatie legala''. Restrictiile vizau 4,5 milioane de locuitori si urmau sa intre in vigoare vineri seara, pe o durata de doua saptamani."Le cerem din nou tuturor madrilenilor sa nu iasa din Madrid si sa urmeze toate recomandarile sanitare, in special in zilele urmatoare, cu weekendul prelungit", cu ocazia zilei nationale a Spaniei, sarbatorita luni, a declarat Diaz Ayuso.Premierul Pedro Sanchez, aflat in vizita in Algeria, a declarat ca guvernul sau va analiza decizia justitiei, iar joi sau vineri se va intruni comisia formata din reprezentanti ai guvernului national si cel al provinciei Madrid. 'Trebuie sa fim constienti de gravitatea pandemiei la Madrid, sa fim constienti ca aceste masuri trebuie mentinute pentru a readuce rapid sub control situatia in regiunea Madrid', a insistat el.Cabinetul de stanga al Spaniei si cel de dreapta al provinciei din care face parte capitala sustin politici diferite de combatere a epidemiei de coronavirus, iar decizia de joi a instantei a sporit si mai mult confuzia. Restrictiile considerate de instanta 'fara temei legal' fusesera convenite dupa tratative dificile cu autoritatea locala, care instituise masuri doar in cartierele cele mai afectate.Spre deosebire de interdictiile de iesire din locuinte, impuse in primavara, in timpul primului val al epidemiei, noile masuri le-ar fi permis madrilenilor inclusiv sa iasa din oras, dar numai pentru a merge la locul de munca, la medic, la scoala sau la tribunal.Bilantul COVID-19 in Spania a depasit saptamana aceasta 800.000 de cazuri si 32.000 de decese, fiind unul din cele mai grave din Uniunea Europeana, raportat la numarul de locuitori.