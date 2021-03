Germania vrea sa inchida granitele propriilor turisti catre destinatii favorite

Spania, pe lista neagra de calatorie

Guvernul studiaza "daca exista posibilitatea de a interzice provizoriu calatoriile spre destinatiile populare din strainatate", a declarat ea, in conditiile in care rezervarile pentru insula spaniola Mallorca, in mod traditional foarte apreciata de germani, au crescut substantial odata cu apropierea sarbatorilor de Pasti, relateaza AFP si Agerpres.Mai multe companii aeriene au oferit sute de zboruri suplimentare spre Insulele Baleare, suscitand o controversa in Germania, unde turismul in interiorul tarii este in schimb interzis.Purtatoarea de cuvant a guvernului german a explicat ca are loc o actiune concertata a mai multor ministere in aceasta chestiune. Ea nu a precizat ce intelege prin "destinatii populare de vacanta in strainatate", insa germanilor le place sa mearga in special in zona Marii Mediterane, mai ales in Spania.Mallorca, insula adesea calificata drept al 17-lea land german, a devenit simbolul unui turism in masa si putin costisitor, cu zeci de zboruri care aterizeaza aici in vremuri normale in fiecare zi, venind din principalele orase germane.Goana dupa bilete pentru Palma de Mallorca a inceput dupa ce Institutul german Robert-Koch a decis sa scoata insula, precum si alte regiuni spaniole printre care Valencia, de pe lista regiunilor ce prezinta riscuri legate de coronavirus.