Guvernul SUA a atribuit AstraZeneca 486 de milioane de dolari pentru dezvoltarea si furnizarea unui tratament cu anticorpi pentru COVID-19

Acordul, convenit in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump, este pentru dezvoltarea unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni COVID-19, mai ales in cazul populatiei cu varste de peste 80 de ani, aflata in categoria de risc ridicat, a anuntat Departamentrul pentru Sanatate si Servicii Umane al SUA.Tratamentul a ajuns in centrul atentiei dupa ce Trump a fost tratat cu medicamentul cu anticorpi al companiei Regeneron Pharmaceuticals, saptamana trecuta. Presedintele a publicat si un video pe Twitter , in care i-a laudat beneficiile.Intr-o convorbire telefonica facuta publica vineri, un oficial important din domeniul sanatatii a spus ca guvernul american se asteapta sa puna la dispozitie, gratuit, peste 1 milion de doze de tratament cu anticorpi pentru pacientii bolnavi de COVID-19 similar cu cel administrat lui Trump.Regeneron si Eli Lilly au solicitat Administratiei pentru Alimente si Medicamente a SUA autorizatii pentru utilizarea in regim de urgenta a tratamentelor cu anticorpi.AstraZeneca a anuntat ca intentioneaza sa furnizeze pana la 100.000 de doze incepand cu sfarsitul anului 2020 si ca guvernul SUA ar putea achizitiona o cantitate suplimentara de pana la un milion de doze in 2021, in baza unui acord separat.In luna iulie, Regeneron a semnat un acord de 450 de milioane de dolari, in cadrul Operation Warp Speed, pentru furnizarea unor doze suficiente ale tratamentului cu anticorpi REGN-COV2 pentru a trata in jur de 300.000 de persoane.Eli Lilly a anuntat vineri ca nu a semnat un acord cu Operation Warp Speed.AstraZeneca intentioneaza sa evalueze tratamentul AZD7442, care este un cocktail de doi anticorpi monoclonali, in cadrul a doua studii clinice. Un studiu va evalua siguranta si eficacitatea tratamentului experimental pentru a preveni infectia timp de pana la 12 luni la aproximativ 5.000 de participanti, in timp ce al doilea va evalua tratamentul preventiv post-expunere la aproximativ 1.100 de participanti.