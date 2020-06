Haga: Proteste impotriva restrictiilor impuse din cauza coronavirusului. Politia a retinut 400 de persoane

Ziare.

com

Mai multe mii de protestatari s-au adunat in zona Malieveld din Haga, in apropiere de sediul guvernului olandez, chiar daca adunarea fusese interzisa de autoritati."Am retinut astazi circa 400 de persoane. Multi dintre ei au fost intre timp lasati sa plece", a anuntat politia pe Twitter Autoritatile au permis un scurt protest in cursul dupa-amiezii, inainte de a cere demonstrantilor sa plece.Protestatarii au purtat tricouri inscriptionate cu "Opriti restrictiile" si au avut pancarde prin care cereau ca regula ca oamenii sa pastreze o distanta de 1,5 metri intre ei sa fie eliminata.Politia a pus capat protestului si a retinut un grup de 400 de oameni care au refuzat sa plece.Primarul din Haga, Johan Remkes, a spus ca demonstratia a fost interzisa pentru ca autoritatile avea informatii ca "scandalagii" din toata Olanda , inclusiv grupuri de huligani de la meciurile de fotbal, intentionau sa vina la Haga."Asta nu are nicio legatura cu dreptul de protesta sau cu libertatea de expresie. Acest grup intentiona in mod deliberat sa tulbure ordinea publica", a afirmat Remkes intr-un comunicat.