Harry si Meghan Markle au vandut casa primita de la Regina Elisabeta ca sa restituie o datorie fata de britanici

Printesa Eugenie, verisoara lui Harry, insarcinata in cateva luni, si sotul ei au luat in stapanire casa din Windsor in urma cu doua saptamani. Casa e situata aproape de castelul in care Regina si Philip petrec lockdown-ul, scrie Mediafax Sumele cheltuite pentru restaurarea si reamenajarea Frogmore Cottage, resedinta in care au stat Meghan Markle si Harry, s-ar ridica la 2,4 milioane de lire sterline, din sumele platite de contribuabilii britanici, potrivit Metro.co.uk Ducii convenisera cu restul familiei sa restituie suma in momentul in care au renuntat la titlurile regale pentru a se muta in California.