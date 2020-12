Printul Harry si Meghan au lansat prima editie a podcastului de pe Spotify. Ce mesaj au transmis

Harry si Meghan, cunoscuti sub titulatura oficiala de ducele si ducesa de Sussex, au fost gazdele emisiunii si au prezentat mesaje de sperante pentru anul ce vine din partea cantaretului Elton John, producatorului si actorului Tyler Perry, campioanei de tenis Naomi Osaka , precum si din partea altor celebritati, artisti si scriitori.Pe parcursul episodului de 33 de minute, cuplul princiar a multumit personalului medical si celor din primele randuri ale luptei impotriva pandemiei de COVID-19, dar si altor persoane care au facut sacrificii in acest an plin de provocari.''Mesajul nostru este ca, indiferent ce se intampla in viata, oameni buni, credeti-ne cand va spunem, dragostea invinge'', a spus Meghan.''Dragostea invinge intotdeauna'', a adaugat Harry.Episodul s-a incheiat cu aparitia surpriza a fiului in varsta de 19 luni al cuplului, Archie. Cu ajutorul parintilor sai, Archie a reusit sa spuna: ''Happy ... New ... Year!''.Harry si Meghan au renuntat in ianuarie la indatoririle regale si s-au mutat impreuna cu Archie in California de Sud pentru a avea un stil de viata mai independent si a se indeparta de presa britanica ostila. Cei doi nu au facut nicio referire la decizia de a se muta in timpul podcastului.In septembrie, cuplul princiar a semnat un acord multianual de productie cu platforma Netflix, urmat de un contrat pe mai multi ani de a produce si gazdui podcast-uri pentru Spotify.