Harvey Weinstein obligat sa plateasca 17 milioane de dolari, daune morale, femeilor care l-au acuzat de agresiuni sexuale

Weinstein, 68 de ani, a fost condamnat anul trecut la 23 de ani de inchisoare pentru viol si agresiune sexuala.El va plati despagubiri din lichidarea companiei pe care o detinea si care a depus solicitare de faliment in 2018.Judecatorul a respins o obiectie a victimelor ca procesul sa continue si in afara unui tribunal specializat in faliment. Judecatorul Mary Walrath a motivat ca fara intelegere , reclamantii ar fi obtinut mult mai putin.The Weinstein Co a fost infiintata ca studio de film independent, producatorul fiind unul dintre fondatori.Compania s-a prabusit in 2017, dupa ce acesta a fost acuzat de comportament sexual nepotrivit, Weinstein fiind condamnat ca a abuzat o femeie producator si a violat o actrita.Suma de 17 milioane de dolari va fi impartita intre 50 de victime, pentru cele mai grave acuzatii fiind prevazuta o despagubire de 500.000 de dolari sau mai mult.Pentru intelegere au votat 39 de persoane iar opt s-au opus.The Weinstein Co si-a vandut bunurile catre Lantern Entertainment, care a devenit ulterior Spyglass Media Group, pentru 289 milioane de dolari.In luna martie, un tribunal din Manhattan l-a gasit vinovat de agresiune sexuala si viol pe fostul producator de film Harvey Weinstein si l-a condamnat, miercuri, la 23 de ani de inchisoare.Juratii au stabilit vinovatia lui Weinstein in cazul a doua capete de acuzare: agresiune sexuala (criminal sexual act in the first degree), care atrage condamnare intre cinci si 25 de ani in inchisoare, si viol (rape in the third degree).Procesul a inceput pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, dupa ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol si alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind doua femei. Actrita Jessica Mann sustine ca Weinstein a violat-o in 2013, iar Miriam Haley, asistenta de productie, l-a acuzat de alte abuzuri sexuale, savarsite in 2006, cand ea folosea numele de Mimi Haleyi. Weinstein, in varsta de 67 de ani, a negat acuzatiile, spunand ca relatiile au fost consensuale.Daca ar fi fost gasit vinovat la toate capetele de acuzare, Weinstein risca pedeapsa cu inchisoarea pe viata.Cazul este considerat definitoriu pentru miscarea globala #MeToo, impotriva hartuirii sexuale. Analistii spun ca verdictul va influenta si viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, incurajand sau descurajand victimele sa raporteze astfel de cazuri.