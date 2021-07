Harvey Weinstein ar putea primi 140 de ani de închisoare. Acuzațiile care i se aduc în mega-scandalul sexual

Fostul magnat de la Mollywood - a cărui decădere este văzută ca o victorie majoră a mişcării #MeToo - este acuzat în California de violuri şi agresiuni sexuale de cinci femei.El riscă până la 140 de ani de închisoare, în plus faţă de condamnarea de la New York.Harvey Weinstein, 69 de ani, a părăsit marţi închisoarea Wende , din nordul statului New York, înainte de a fi predat autorităţilor californiene."Astăzi, Harvey Weinstein a fost condus la Los Angeles", a anunţat Poliţia oraşului pe Twitter . "După ce a fost supus unei consultaţii medicale, el va fi plasat în custodia şerifului comitatului".Avocaţii producătorului căzut în dizgraţie au pledat mai multe săptămâni contra acestui transfer, în special din motive medicale. Dar judecătorul newyorkez Kenneth Case le-a respins argumentele şi şi-a dat acordul pe 15 iunie.În conformitate cu legea californiană, procesul lui Weinstein trebuie să înceapă în cele 120 de zile de după transfer, adică de acum şi până la mijlocul lui noiembrie.La Los Angeles, Harvey Weinstein este acuzat în special că a violat o femeie manechin într-un hotel din Beverly Hills în februarie 2013, apoi că a agresat-o sexual pe Lauren Young, o actriţă în devenire, în baia unui alt hotel.El a negat întotdeauna faptele, atât la New York, cât şi la Los Angeles, afirmând că cele care îl acuză au fost de acord cu actele sexuale. La începutul lui aprilie, el a făcut recurs la condamnarea pentru viol şi agresiune sexuală primită la New York în martie 2020 cu prilejul unui proces răsunător, considerat ca o mare victorie a mişcării #MeToo.În total, aproape 90 de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sau agresiuni sexuale.