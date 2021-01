Vedetele de la Hollywood condamna violentele de la Capitoliu: "O lovitura de stat. Ce nu a facut politia a fost socant"

Actorul Michael Keaton a scris pe Twitter : "Am fost alergat si am fugit prin gaze lacrimogene demonstrand impotriva razboiului in anii 1970. Ce NU a facut politia azi a fos socant. Bine ca au fost pregatiti in timpul demonstratiilor BLM (Black Lives Matter, n.r.) care au fost pasnice".Regizoarea Ava DuVernay a subliniat unul dintre mesajele lui Trump de miercuri catre sustinatorii lui: " << Va cunosc durerea. Dar trebuie sa mergeti acasa, acum. Va iubim. Sunteti foarte speciali >>, le-a spus Trump teroristilor lui".Cantareata si actrita Jennifer Lopez si producatoarea de televiziune Shonda Rhimes si-au exprimat preocuparea fata de evenimentele de la Washington.Organizatia pentru drepturile civile National Association for the Advancement of Colored People a scris: "Si credeati ca << sa ingenunchezi >> e prea mult?!". Partajand acest mesaj, Rhimes a completat: "Nu << sustinatori >> . Nu << protestatari >> . Cuvantul este << teroristi >> ". Ea a fost de parere ca incidentele de la Capitoliu au fost o lovitura de stat.De aceeasi parere a fost si actrita Cynthia Nixon, iar actorul Mark Ruffalo a cerut aplicarea celui de-al 25-lea Amendament. "Este o incercare de lovitura de stat in numele lui Trump si al aliatilor lui complici. Lasii din Partidul Republican trebuie trasi la raspundere", a mai scris el.Miercuri, procurorul general al Districtului Columbia, Karl Racine, i-a cerut vicepresedintelui sa organizeze Cabinetul pentru a invoca Amendamentul 25 spre a-l inlatura pe Trump din functie.Scriitorul Stephen King a fost de parere ca "singurul lucru care a opri asta este ca Donald Trump sa recunoasca alegerile".Regizorul Michael Moore a scris: "Gasca terorista a lui Trump a intrat si a pus stapanire pe camera Senatului. Geamurile usilor din sala Camerei Reprezentantilor au fost sparte. Un lucru pare clar: Asta nu e intamplator. Politia nu e prezenta pentru a opri asta. Lovitura de stat e in desfasurare".Adresandu-se conducerii Facebook , Twitter, YouTube si Alphabet, actorul Sacha Baron Cohen a solicitat: "Hei, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Susan Wojcicki si Sundar Pichai, Donald Trump tocmai a incitat la atac violent asupra democratiei americane. In sfarsit este suficient ca voi sa luati atitudine? E timpul sa ii interziceti accesul lui Donald Trump pe platformele voastre pentru totdeauna".Twitter a suspendat ulterior contul lui Trump pentru 12 ore, iar Facebook si YouTube au eliminat mai multe clipuri in care apareau sustinatorii presedintelui.Regizorul James Mangold a cerut boicotarea deplina a retelei de televiziune Fox News, partinitoare lui Trump, cerand tuturor colegilor lui sa anuleze orice aparitie la Fox si sa nu mai plaseze reclame pentru filmele si show-urile lor la aceste posturi.Actorul Chris Evans a scris: "Doar ganditi-va la carnagiul care ar fi fost daca nu ar fi fost albi".Protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump miercuri, in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au devenit violente la scurt timp.Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti, intre care 14 politisti, si cateva zeci de persoane au fost retinute. Patru persoane au murit.Citeste si: Ploi in mare parte a tarii, incepand de joi. Nu lipsesc nici lapovita si ninsoarea