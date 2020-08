Homo sovieticus din Belarus si Rusia la rascruce

La Minsk, momentul Ceausescu s-a produs intr-o fabrica de tractoare, ale carei huiduieli i-au distrus tiranului inscenarea pretentiei sale de a controla neclintit carma tarii si de a se afisa ca de-al nostru. Aceasta pretentie si capacitatea sa de a-si amagi poporul, asociate unei represiuni pure si durem l-au mentinut pe Alexander Lukasenko oarecum ca pe Ceausescu, timp de peste un sfert de veac, la putere.Pentru un homo sovieticus, de felul celor doi dinozauri comunisti, finalul vine urmand des acelasi tipar. Incurajate de slabiciunea afisata de tatucul lor intr-un moment deosebit de greu, popoarele pe care le oprima fara sa le inrobeasca total se vad insufletite de o speranta de rapida ameliorare si eliberare si se revolta.Sentimentul puterii revolutionarilor creste exponential in spectacolul si experienta cufundarii in oceanul multimii alcatuite din masele iesite in strada. Ceea ce sileste represiunea sa fie cu atat mai dura si sangeroasa in tentativa ei de a opri revolta.Momentul cheie initial e, adesea, nu atat produsul disperarii, cat al nadejdii dupa lipsuri multa vreme crunte, insuficient satisfacute, precum si al unui context international dificil, cuplat cu manifesta anemie a unui lider vadit depasit de evenimente. Cel mai periculos moment pentru regimul gestionat de Biroul Politic va fi cel in care se va produce o imbunatatire considerabila a situatiei economice a maselor din URSS, iar mana de fier a conducerii totalitare se va relaxa, scria in 1951 Eric Hoffer in Adeptii Fanatici.Succesul revolutiei de la Timisoara si, nu in ultimul rand, imaginea televizata a unui dictator descumpanit si debusolat, promitand o suta de lei in plus la salariu, i-au devoalat lui Ceausescu slabiciunea. Or, nu de bani care nu cumparau oricum mare lucru le era romanilor. Ci de-o libertate si demnitate ce pareau la o aruncatura de bat.Nu mult altfel stau lucrurile in revolutia demnitatii din Belarus. In Gazeta Wyborcza, Adam Michnik admite ca, la Minsk, in ciuda stagnarii de tip brejnevist a Bielorusiei, a auzit oamenii plangandu-se mai mult de lipsa democratiei decat de situatia economica.Pe Lukansenko l-au demascat muncitorii unei fabrici, precum cea revoltata la Brasov, in 1987. Anterior, sotiile unor detinuti de constiinta l-au infrant politic pe liderul din Minsk, castigand cinstit alegeri masiv falsificate de tiran. Potentatul acceptase o femeie in postura de challenger, crezind ca se va descurca. Se amagise c-ar fi stapan pe situatie si ca poporul sau docil nu va permite concretizarea vreunei amenintari la adresa lui din partea Rusiei lui Putin.S-a inselat, intre altele pentru ca, prea bine platiti, hraniti, trufasi, blazati, orbiti si incercand sa para utili, securistii de la Minsk au dat gres. L-au facut pe tiran sa creada ca risca mai mult din partea Moscovei decat a propriului sau popor. Adevarul s-a intrupat la urne, in hotararea muncitorilor de a extinde grevele, precum si in scandarile poporului dezabuzat, cerandu-i, imperativ, demisia: Pleaca, pleaca, pleaca! Or, tiranul stie ce-l asteapta daca pleaca.Spre a scapa de soarta unor Ceausescu si Ianukovici, Lukasenko a dezlantuit o represiune salbatica, lansand si cereri timpurii de ajutor nemesisului sau de la Kremlin. Protestatarii sunt saltati, torturati si dispar subit de pe strazi, in dube fara numar de inmatriculare. Altii sunt impuscati de politia politica a tiranului, in timp ce camioanele cu omuletii verzi ai Moscovei par sa se indrepte catre Minsk.Din nefericire pentru oamenii din Belarus, situatia e cu totul alta azi, decat cea a romanilor in 1989. Kaghebistul domnind la Kremlin nu e un reformator ca Gorbaciov, ci un impenitent si crud restaurator de stalinism si de imperiu sovietic. Iar in vest sunt la butoane nu un ins cu principii si forta de a le impune, ca Ronald Reagan, sau o doamna de fier ca Maggie Thatcher, ci lideri oportunisti si nevolnici. Incat unii dregatori isi mascheaza apatia si confuzia dintre dorinte si realitati, sau lasitatea, inaderenta la valori ca libertatea, precum si neputinta, vehiculand nerozii cu capul bagat ca strutul, adanc, in nisip.Coordonatorul politicii germane fata de Rusia, social-democratul Wiese, a estimat de pilda ca Moscova nu va interveni in Belarus, data fiind racirea relatiilor bilaterale. In realitate, Wiese e in urma cu stirile. Aceste raporturi dintre Putin si Lukasenko s-au reincalzit brusc la flacara revolutiei bieloruse. Experta germana Beate Apelt a inteles situatia net mai bine, reliefand ca o interventie militara rusa nu este exclusa. E la mintea cocosului ca Putin nu-si poate permite sa lase Rusia Alba sa se democratizeze si sa se europenizeze si, data fiind abulia actuala a vestului, nu are a se teme de nimic.Prin urmare, un vest dornic sa-i ajute pe revolutionari, dar dezbinat si inadecvat condus, nu pare capabil de fermitatea si solidaritatea necesare spre a ajuta eficient poporul din Belarus sa-si debarce tiranul. Doar liderii baltici si polonezi, sustinuti de glasuri in Apus razlete s-au manifestat la inaltime in declaratia lor comuna. Au cerut la 13 august deescaladarea situatiei, renuntarea la forta, respectarea drepturilor civice fundamentale, eliberarea protestatarilor arestati si incetarea persecutiilor. Si au mai revendicat un dialog, oferind o mediere menita, aluzie la Rusia, sa-ntareasca suveranitatea si independenta Belarusului. Mai nou, au propus noi alegeri prezidentiale, democratice, in Belarus, sanctiuni precise impotriva oficialilor din Minsk si o reuniune de urgenta a Consiliului European.Or, pentru rezolvarea crizei n-ajung dorintele pioase ale UE. Nici apelurile vagi si precaute la nonviolenta, precum cel lansat de Angela Merkel , desi Germania are alte mijloace la dispozitie decat balticii si polonezii, intr-o discutie cu Putin. Care, culmea, i-a explicat el ei, nu invers, ca un amestec in Belarus ar fi inacceptabil si ar risca escaladarea.Acest teatru e nedemn de eroismul oamenilor din Belarus. Pe care presa apuseana e, vai, departe de a-i sustine cu frenezia aplauzelor recoltate de vandalii si jefuitorii maoisti incercand sa anihileze cultura americana dupa moarte lui George Floyd in custodia politiei. De altceva ar fi nevoie.E obligatorie vointa de fier a populatiei protestatare din Belarus si de capacitatea ei de a impune armatei si politiei sa i se alature. E nevoie, in plus, de vocile unite transatlantic ale unui vest hotarat sa-si ia principiile si valorile in serios si, deci, perceptibil solidar cu grevistii si militantii pentru democratie. Dar e lumea libera capabila si de altceva decat a-si acoperi goliciunea cu o frunza de smochin? Va adopta ea nu doar sanctiuni targetate impotriva oficialilor bielorusi, ci si unele noi in contra Rusiei, daca Putin intervine ca-n Crimeea Daca o va face, s-ar putea sa pice si Lukasenko, si celalalt etern homo sovieticus: Vladimir Putin Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro