Hong Kong: Lucratorii si activistii din domeniul sanatatii cer boicotarea planului de testare in masa al guvernului chinez

Incepand de marti, o echipa de 60 de persoane trimisa de China ar trebui sa efectueze teste ca parte a primului ajutor trimis de ofiicialii chinezi din domeniul sanatatii pentru orasul semi-autonom, in lupta cu pandemia, transmite Reuters O alianta formata in timpul protestelor pro-democratie de anul trecut, cu 20.000 de membri, a declarat ca testarea universala nu presupune o utilizare eficienta a resurselor si a solicitat in schimb testare concentrata."Este clar ca guvernul are un singur obiectiv ... sa foloseasca pandemia pentru a-si atinge propriile obiective politice", a declarat liderul aliantei, Winnie Yu, intr-o conferinta de presa comuna cu activisti.Wong a spus ca inchiderea completa a frontierei ar fi o masura mai buna decat planul guvernului, adaugand: "Este ca si cum ai face un test de sarcina fara contraceptie."Presa chineza de stat considera criticii nerecunoscatori, in timp ce Biroul de Legatura al Chinei din Hong Kong s-a declarat "socant" ca oamenii ar putea pune la indoiala planul.