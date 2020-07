Hong Kong: Noi conditii pentru intrarea persoanelor care provin din tari cu risc ridicat de COVID-19

Cei care vor intra in Hong Kong vor trebui sa arate o scrisoare sau un certificat cu numele furnizorului de asistenta medicala sau al laboratorului care a efectuat testul, al carui rezultat trebuie sa fie negativ.De asemenea, este necesara confirmarea rezervarii la hotel pentru cel putin 14 zile.Noile masuri vor intra in vigoare la miezul noptii (16:00 GMT) al sambetei viitoare si vor viza calatorii care provin din urmatoarele tari: Bangladesh, India Indonezia , Nepal, Pakistan , Filipine si Africa de Sud in intervalul de 14 zile inainte de sosirea in Hong Kong.Scopul noilor conditii de intrare este de a reduce numarul de cazuri de COVID-19 importate. In numai o saptamana, intre 20 si 27 iunie, in Hong Kong s-au consemnat 234 de cazuri importate.Incalcarea noilor masuri atrage o amenda de 650 dolari americani pentru companiile aeriene si 130 de dolari americani pentru pasageri, cu posibilitatea unei perioade de detentie de pana la sase luni.