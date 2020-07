Hong Kong: Patru studenti arestati in virtutea legii securitatii nationale

Acestea sunt primele arestari vizand personalitati politice publice de la intrarea in vigoare a legii impuse de Beijing in teritoriul sau semiautonom la 30 iunie.Cei patru studenti arestati - trei barbati si o femeie cu varste cuprinse intre 16 si 21 de ani - sunt suspectati de "organizarea si instigarea la secesiune", potrivit politiei."Sursele noastre si ancheta arata ca grupul a anuntat recent pe retelele sociale crearea unei organizatii ce promoveaza independenta Hong Kongului", a precizat in fata reporterilor Li Kwai-wah, un ofiter din noua unitate de securitate nationala creata in cadrul politiei din Hong Kong.Intr-un comunicat, Student Localism, un grup ce pledeaza pentru independenta si a fost dizolvat in iunie, a declarat ca fostul sau lider Tony Chung, in varsta de 19 ani, se numara printre cei arestati. Alti doi fosti membri ai grupului au fost identificati de politicienii locali si de mass-media.Legea securitatii nationale impusa de regimul comunist de la Beijing pedepseste "subversiunea, secesiunea, terorismul si complicitatea cu fortele straine".Ea provoaca temeri in randul opozitiei locale pro-democratie privind un grav recul al libertatilor in vigoare in fosta colonie britanica de 7,5 milioane de locuitori, retrocedata Chinei in 1997.Abuzurile recente "ale acestei legi draconice arata clar ca scopul este de a reduce la tacere disidenta, nu de a proteja securitatea nationala", a declarat Sophie Richardson, director de cercetare asupra Chinei la Human Rights Watch, dupa recentele arestari.Detaliile noii legi, care ocoleste consiliul legislativ local, au fost tinute secrete pana la adoptarea ei. Peste noapte, anumite opinii, in special cele care promoveaza independenta sau o mai mare autonomie a teritoriului, au devenit ilegale, noteaza AFP.Primele arestari dupa adoptarea legii au vizat persoane care detineau steaguri separatiste.Politia din Hong Kong a facut arestarile miercuri. Noua lege permite de asemenea pentru prima data agentilor de securitate chinezi sa intervina deschis in fosta colonie britanica.