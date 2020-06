Hong Kong: Peste 50 de persoane au fost arestate pentru ca au protestat impotriva legii privind securitatea

Ziare.

Protestatarii au fost intampinati de numeroase forte speciale ale politiei, in timp ce se adunau la statia de metrou Jordan din Kowloon.In timp ce incercat sa mearga de-a lungul trotuarului spre cartierul comercial Mong Kok, multi au fost incercuiti de cordoane de politie. Unii dintre ei au fost retinuti si urcati in dubele fortelor de ordine.Politia a precizat ca a arestat 53 de persoane pentru "adunare ilegala".Parlamentarii chinezi au examinat duminica legea privind securitatea nationala pentru Hong Kong, in timpul unei reuniuni speciale a Comitetului Permanent al Adunarii Nationale Populare (NPC, forul legislativ chinez).Noua legislatie ar urma sa fie adoptata in forma sa finala pana la finalul acestei luni.La 28 mai, NPC a aprobat proiectul legii privind securitatea nationala pentru Hong Kong, ceea ce a declansat noi proteste in fosta concesiune britanica si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite.