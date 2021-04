Prima bula de calatorie din Asia se lanseaza in conditii dure pentru turisti

Calatorii care merg intre cele doua destinatii nu vor trebui sa fie supusi unei carantine, atata timp cat indeplinesc conditiile de calatorie in interiorul bulei.Ruta aeriana dintre Hong Kong si Singapore a fost una dintre cele mai aglomerate din regiunea Asia-Pacific inainte de lovirea pandemiei COVID-19, deoarece se bucura de puternice relatii comerciale, de investitii, finante si turism.Conditiile viitoare includ ca pasagerii care pleaca din Hong Kong sa fie vaccinati cu cel putin doua saptamani inainte. Calatorii in ambele directii trebuie sa se testeze negativ in termen de trei zile de la plecare si din nou la sosire. De asemenea, acestia trebuie sa calatoreasca pe zboruri desemnate care deservesc doar persoanele implicate in bulele de calatorie.Turistilor li se cere sa nu aiba niciun istoric de calatorie in alt loc decat Singapore sau Hong Kong, in cele 14 zile anterioare plecarii, iar perioadele de carantina obligatorii care decurg din vizitele anterioare in afara ambelor destinatii nu se iau in considerare pentru perioada respectiva.Aceste conditii se datoreaza raspandirii tulpinilor mutante de COVID-19 in intreaga lume si posibilitatii ca persoanele infectate sa aiba o perioada de incubatie mai mare de 14 zile.Calatorii din ambele zone sunt, de asemenea, obligati sa descarce aplicatia de urmarire a contactelor celorlalte destinatii inainte de plecare - TraceTogether din Singapore si aplicatiile mobile LeaveHomeSafe din Hong Kong.Calatorii ar trebui sa retina ca balonul de calatorie va fi suspendat cel putin doua saptamani daca media cazurilor la oricare dintre orase creste la peste cinci.