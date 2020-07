Hong Kong: Situatie critica legata de coronavirus, declara sefa executivului Carrie Lam

Regiunea semiautonoma a fost una dintre primele zone afectate de epidemia aparuta in centrul Chinei, insa initial ea a inregistrat rezultate foarte bune in combaterea COVID-19, aproape punand capat contaminarilor locale in iunie.Cu toate acestea, numarul de cazuri a inceput din nou sa creasca in ultimele doua saptamani, iar medicii nu reusesc sa identifice canalele de transmitere a coronavirusului in acest teritoriu dens populat, cu 7,5 milioane de locuitori.Carrie Lam a anuntat ca mai mult de 500 de noi cazuri de contaminare au fost inregistrate in ultimele doua saptamani, majorand numarul total de cazuri din oras la 1.788, dintre care 12 decese. Peste 100 de noi cazuri au fost inregistrate doar in ziua de duminica, un record."Cred ca situatia este cu adevarat critica si nimic nu ne permite sa credem ca ea este pe cale de a fi controlata", a declarat Lam.Autoritatile din Hong Kong au ordonat saptamana trecuta noi masuri de distantare sociala, printre care inchiderea salilor de sport si a discotecilor, precum si obligativitatea purtarii mastii de protectie in transportul in comun. De asemenea, dupa orele 18:00 restaurantele nu pot servi mancarea decat la pachet.Duminica, Lam a anuntat noi masuri, printre care un proiect pentru a face obligatorie masca in spatiile interioare publice si obligativitatea de a lucra de acasa pentru personalul neesential din domeniul public.