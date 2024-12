Un jaf de proportii a fost comis in celebrul hotel de lux George V din Paris, situat in proximitatea Bulevardului Champs-Elysees. Hotii au reusit sa sustraga bijuterii in valoare de 100.000 de euro, au anuntat surse din randul anchetatorilor francezi.

Doi barbati inarmati au patruns in hotelul George V in jurul orei locale 21:30 (22:30 ora Romaniei, n.r.) si au furat bijuterii create de companii de renume, dupa ce au spart mai multe vitrine, a precizat aceeasi sursa.

Hotii, care au reusit sa fuga, nu au ranit nicio persoana.

Ancheta a fost incredintata Brigazii pentru combaterea banditismului (BRB) din cadrul Politiei Judiciare din Paris.

