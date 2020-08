Hotelul lui Donald Trump din Vancouver da faliment din cauza pandemiei de COVID-19. Urmeaza sa fie inchis definitiv

Hotelul lui Trump, care troneaza intre cladirile din cartierul de afaceri, in apropierea unui lac comunal, nu a supravietuit epidemiei covid-19.Subminat de datorii in valoare de aproape cinci milioane de dolari, localul este nevoit sa inchida.Insa acest faliment nu inseamna ca povestea de dragoste dintre familia Trump si Vancouver s-a incheiat.In pofida unei fatade de sticla primitoare si unor preturi competitive - aproximativ 280 de dolari pe noapte -, hotelul nu a atras niciodata.Inca de cand a fost inaugurat de catre Donald Trump Jr., locuitorii orasului au protestat fata de aparitia acestui urias de otel, iar primarul Vancouverului a refuzat sa asiste la inaugurare.In afara de politica sefului statului american, care nu a incurajat pe nimeni sa vada localul cu ochi buni, orasul canadian este pionier in domeniul ecologic, foarte departe de felul in care functioneaza hotelurile lui Trump.Astfel, acest esec nu spune nimic despre sanatatea financiara a presedintelui american, avand in vedere ca hotelul este o simpla francizaInsa, cu doua luni inainte de alegerile americane, foarte disputate. acest faliment ii poate dauna imaginii.