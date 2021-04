Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, in centrul unui scandal sexual. Ce secrete au iesit la iveala

In schimburi de mesaje mai mult sau mai putin echivoce se vorbeste despre venirea unor femei la domiciliul lui Hunter Biden, inclusiv escorte platite.Daily Mail dezvaluie ca pe hard-disk se afla aproximativ 250.000 de e-mailuri si mesaje, 2.000 de forografii si 12 inregistrari video care vorbesc despre stilul de viata al fiului lui Joe Biden.In afara de recurgerea la prostituate, aceste elemente releva masini de lux si o chirie de 12.000 de dolari pe luna - cheluieli care nu se potrivesc cu necazurile financiare ale lui Hunter Biden din ultimii ani, potrivit tabloidului.In 2019, Hunter Biden a fost chemat in fata unui judecator, din cauza ca nu a platit pensia alimentara a fiicei sale cu o stripteuza.In alte mesaje Hunter Biden isi evoca dificultatile financiare, in pofida unor venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe luna, sau eventualitatea de a intra intr-un cont destinat finantarii studiilor fiicei sale, pentru a-si achita datoriile, dezvaluie tabloidul.Computerul respectiv a fost dus, in aprilie 2019, la un service in Deleware, insa nu a mai venit nimeni sa-l ia.Proprietarul magazinului a anuntat ca a facut o copie a hard-diskului si i-a trimis-o lui Rudolph Giuliani, la acea vreme avocatul personal al lui Donald Trump Tabara fostului presedinte american anunta atunci ca detine probe cu privire la un conflict de interese al lui Joe Biden cu compania ucraineana in domeniul gazelor naturale Burisma, culegaturi cu Hunter Biden. Insa ea nu a prezentat vreodata vreo proba in acest sens.