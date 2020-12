VIDEO Imnul rock anti-coronavirus a fost lansat: "Dirty Little Virus"

"Covid-19 este pe scena", este versul de inceput al catecului, al carui refren este "Dirty Little Virus, Sleeping us"."Baietii si fetele nu pot opri lumea lor/ Bunicul a murit/ l-am primit in schimb pe Trump", canta Pop, precum si "Ea are doar 19 ani, dar poate sa te ucida", sau "Micul virus murdar doarme in noi/ au disparut zilele de salariu/ au disparut zilele de joaca".Iggy Pop a scris acest cantec impreuna cu muzicianul american Leron Thomas, care canta la trompeta si a asigurat aranjamentele, in timp ce Ari Tetiel este la chitara si bas.Intr-un videoclip, intr-o gradina insorita, fara indoiala cea de la domiciliul sau din Florida, Iggy Pop explica de ce, cand si cum a scris acest cantec."Am vrut sa scriu versuri directe, nu ceva emotionant sau profund", explica starul punk-rock."Mai mult decat jurnalismul: cine, ce, cand, unde? Am renuntat la de ce pentru ca devine foarte complex, dar mi-am exprimat resentimentele". "Daca ar fi desemnat un om al anului, acesta ar fi virusul, asa ca am scris aceste versuri", a concluzionat el.Muzica lui Iggy Pop combina influente punk, garage rock, hard rock, new wave, jazz, art rock si blues, iar printre cele mai cunoscute piese ale lui se numara "Lust for Life", "The Passenger", "Real Wild Child", "Candy", " China Girl", "Nightclubbing", "Search and Destroy" si "I Wanna Be Your Dog". Iggy Pop a fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame in 2010. Discografia sa cuprinde 18 albume solo si cinci materiale discografice cu trupa The Stooges. A colaborat cu muzicieni precum Slash, David Bowie, Blondie, Tom Waits si Henry Rolling.