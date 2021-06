IKEA, amendata cu un milion de euro in Franta pentru ca si-a spionat angajatii. Cum le-a fost violata viata privata

De asemenea, fostul director general al Ikea France, Jean-Louis Baillot, a fost gasit si el vinovat in acest dosar si a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare, cu suspendare. De asemenea, judecatorii l-au amendat pe Jean-Louis Baillot cu 50.000 de euro pentru stocarea datelor personale.Subsidiara din Franta a grupului suedez Ikea a fost acuzata ca si-a spionat angajatii timp de mai multi ani, de violarea vietii private prin colectarea de informatii legate de conturile lor bancare precum si pentru ca, uneori, a utilizat angajati sub acoperire pentru a scrie rapoarte despre personal. Acuzatiile s-au concentrat pe perioada 2009-2012, desi procurorii sustin ca spionarea angajatilor a inceput in anii 2000.Procurorii francezi au cerut o amenda de doua milioane de euro pentru Ikea France, care este detinuta de grupul suedez Ingka Group, proprietarul magazinelor de mobila Ikea.In hotararea sa publicata marti, tribunalul corectional din Versailles (regiunea Parisului) a decis ca acuzatii sunt vinovati de "colectarea de date cu caracter personal printr-un mijloc fraudulos" dar i-a condamnat la pedepse mai mici decat cele cerute de procuratura, care i-a acuzat de "supraveghere in masa".Magazinul Ikea din Romania a fost al 253-lea deschis in a 35-a tara, pe 21 martie 2007. In luna iunie 2019, Ikea a inaugurat noul magazin de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, o investitie de 90 de milioane de euro, care a creat 600 de noi locuri de munca.