Imagine istorica: Capitanul unui distrugator al SUA monitorizeaza relaxat portavionul chinez Liaoning

Cei de la publicatia S outh China Morning Post citeaza experti in securitate care sunt de parere ca SUA au transmis un mesaj Chinei prin publicarea acestei fotografii.Lu Li-shih, expert militar din Taiwan, e de parere ca SUA transmit Chinei superioritate prin aceasta fotografie pe care o pune in seama unui razboi psihologic intre cele doua puteri. Un mesaj prin care SUA spun indirect Beijingului ca nu considera Armata Chinei o amenintare, scrie publicatia DefenseRomania.ro Andrei Chang, redactor-sef al Kanwa Defense Review, Canada , considera ca Washingtonul transmite un mesaj potrivit caruia SUA cunosc informatiile cu privire la manevrele portavionului chinez, in timp ce un expert militar de la Beijing subliniaza ca distanta dintre cele doua nave de lupta era una sigura. Marea Chinei de Sud a devenit o regiune extrem de aglomerata in aceste zile , in zona aflandu-se atat nave de lupta ale Statelor Unite ale Americii, cat si nave de lupta ale Chinei.Ambele puteri au dislocat forte impresionante in Marea Chinei de Sud conduse de portavioane. Grupul de lupta navala al SUA aflat in regiune este condus de portavionul american USS Theodore Roosevelt, in timp ce grupul naval de lupta al Armatei de Eliberare a Poporului este condus de portavionul Liaoning.Prezenta SUA in regiune are loc in contextul in care americanii efectueaza un amplu exercitiu militar cu Filipine, stat impotriva caruia China revendica teritorii in regiune.