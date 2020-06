Imaginea unui brand cu o vechime de 130 de ani, schimbata dupa ce a fost criticata din motive rasiale

Ziare.

Logo-ul brandului cu o istorie de peste 130 de ani infatiseaza o femeia afro-americana care poarta numele unui personaj din spectacolele de varietati din secolul 19. Imaginea ofensatoare isi are radacinile intr-un stereotip al negresei prietenoase care lucreaza ca servitoare sau dadaca pentru o familie de albi.Separat, compania Mars a anuntat ca evalueaza posibile schimbari pentru brandul Uncle Ben's pentru orez ambalat, care infatiseaza un afro-american cu parul alb numit dupa un cultivator de orez din Texas.Brandurile au fost discutate pe retelele de socializare in ultimele zile, pe fondul protestelor anti-rasiale extinse din Statele Unite declansate in urma mortii afro-americanului George Floyd in custodia politiei din Minneapolis.Un video de pe reteaua TikTok, numit "How To Make A Non Racist Breakfast" (Cum sa pregatesti un mic dejun nerasist), publicat de utilizatorul @singkirbysing, in care o femeie arunca la chiuveta un mix pentru clatite, a atras 109.000 de vizualizari pe Instagram, incepand de marti, cand a fost postat."Recunoastem ca originea Aunt Jemima se bazeaza pe un stereotip rasial. In timp ce lucram pentru a face progrese catre egalitatea rasiala prim cateva initiative, trebuie sa analizam cu atentie portofoliul de branduri pentru a ne asigura ca reflecta valorile noastre si ca raspunde asteptarilor consumatorilor", a declarat Kristin Kroepfl, vicepresedinta si director de marketing la Quaker Foods North America , parte a grupului PepsiCo.Compania Mars a anuntat ca "are responsabilitatea de a lua pozitie pentru a contribui la oprirea partinirilor rasiale si injustitiilor" si ca "una dintre modalitati este prin evolutia brandului Uncle Ben's, inclusiv prin identitatea vizuala a brandului"."Inca nu stim care vor fi si cand vor avea loc schimbarile, dar evaluam toate posibilitatile", afirmat un purtator de cuvant, intr-o declaratie pe email.Unii observatori au analizat masurile, dar au spus ca sunt prea lente."Brandurile bazate pe imagini rasiste au trait pe timp imprumutat. Aceasta masura a Quaker Oats, desi este binevenita, vine decenii mai tarziu".Quaker nu a anuntat un nume sau un logo nou pentru mixul de clatite si sirop, dar a aratat ca pachetele fara imaginea Aunt Jemima vor ajunge pe piata in trimestrul patru al anului 2020.PepsiCo a mai marti un set de initiative in valoare de 400 de milioane de dolari, pentru urmatorii cinci anuntat ani, pentru sustinerea comunitatilor afro-americane si cresterea reprezentativitatii acestora in cadrul PepsiCo.