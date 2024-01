Imaginea zilei in lume: Vine Mos Craciun!

Un Mos Craciun din Statele Unite se racoreste cu picioarele in apa, in Portul Copenhaga.

Aproximativ 120 de "Mosi" au ajuns in capitala Danemarcei, pentru a participa la Congresul Mondial al Mosilor Craciun.

2011 este al 54-lea an consecutiv in care se organizeaza congresul, iar locul de desfasurare este Dyrehavsbakken, cel mai vechi parc de distractii din lume.

Perioada in care "Mosii" vor pune la cale strategia pentru la iarna este 18-20 iulie. Cei mai multi au venit insotiti de consoarte si de spiridusi.

Punctul culminant al intalnirii este acordarea titlului de "Mos Craciunul Anului", care are loc in ultima zi a manifestarii.

Anul trecut, cantareata daneza Anna David a castigat acest titlu.

In timpul celor doua zile de congres, mosii se vor plimba cu barcile si vor face baia anuala comuna, care va avea loc in Langelinie, zona de promenada din Copenhaga unde isi are salasul "mica sirena".