FOTO Imagini panoramice spectaculoasa de pe Marte, publicate de NASA

In fotografia reconstituita din mai multe imagini realizate de vehicul se vede creasta craterului Jezero, despre care oamenii de stiinta spun ca a continut un lac adanc in care curgea un rau in urma cu aproximativ 3.5 miliarde de ani.Roverul a facut 142 de fotografii la 360 de grade cu camere foto de inalta definitie."Ne-am instalat intr-un loc foarte bun, de unde se pot vedea caracteristici foarte asemanatoare cu cele identificate de Spirit, Opportunity si Curiosity (trei rovere care au precedat Perseverance pe Marte) in zona lor de asolizare", a declarat incantat Jim Bell de la Universitatea din Arizona.Scopul declarat al agentiei spatiale americane este acela de a gasi urme stravechi de viata pe Planeta Rosie, urmand sa colecteze timp de cel putin doi ani pana la treizeci de probe de roca.Camerele foto ale roverului Perseverance vor ajuta oamenii de stiinta sa stabileasca istoria geologica si conditiile atmosferice ale craterului si sa identifice rocile si sedimentele care vor fi colectate si care vor fi transportate pe Pamant intr-o viitoare misiune, programata pentru anii 2030.NASA a difuzat luni doua materiale exceptionale surprinse de rover, un videoclip spectaculos al asolizarii inregistrat din toate unghiurile, precum si sunetul unei rafale de vant, primul sunet inregistrat pe Marte de un microfon.