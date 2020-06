Imperial College London renunta la motto-ul in limba latina din cauza asocierii sale cu Imperiul Britanic

Ziare.

Universitatea, plasata recent pe locul 8 mondial intr-un clasament, a afirmat ca aceasta schimbare ar "sprijini o comunitate diversa si inclusiva".Protestele globale ale organizatiei Black Lives Matter au pus din ce in ce mai multa presiune asupra universitatilor, cerandu-le acestora sa isi constientizeze mostenirea istorica.Motto-ul "scientia imperii decus et tutamen", inscris inca din 1908 pe stema universitatii, s-ar se traduce "cunoasterea stiintifica, gloria suprema si aparatoarea imperiului".Universitatea a afirmat ca in viitor va folosi o stema rosie, albastra si aurie modificata pentru a exclude motto-ul din diplomele de absolvire, echipamentele sportive ale echipei universitatii si alte materiale."Cunoastem faptul ca acest motto evoca o mostenire istorica inradacinata in puterea coloniala si in oprimare," a afirmat universitatea. "Alegem sa nu negam aceasta istorie dar nici nu dorim sa mai fim definiti de ea."Profesoara Alice Gast, vice-cancelar al universitatii, a informat personalul ca "multi dintre ei i s-au adresat in legatura cu motto-ul si prezenta sa pe emblema universitatii." Ea a promis ulterior formarea unui grup de lucru pentru "examinarea istoriei si mostenirii Colegiului".In mod similar si Universitatea Bristol, membra la randul ei in grupul Russell, a anuntat ca isi reconsidera logo-ul in urma protestelor anti-rasiste create de uciderea lui George Floyd, un barbat afro-american care se afla in custodia politiei Statelor Unite.Stema Universitatii Bristol contine emblemele heraldice ale lui Edward Colston, Henry Overton Wills III si a familiei Fry, figuri proeminente ale Imperiului Britanic.In 7 Iunie, o statuie a lui Colston, comerciant de sclavi in secolul al XVII-lea, a fost doborata si aruncata in portul Bristol de protestari, urmata de atacarea de catre activisti a zeci de alte monumente din tara.Universitatea Bristol a dezvaluit, de asemenea, ca s-a "angajat sa reconsidere" numele emblematicei cladiri Wills Memorial, actiune care a venit ca o repornire a unei campanii studentesti de redenumire a cladirii, lucru pe care universitatea il refuzase in 2017.Wills, care s-a nascut in 1828, a fost un lider al industriei tutunului si un filantrop care a donat echivalentul a aproximativ 10,5 milioane de lire universitatii dintr-o avere pe care activistii o considera insa "patata" de implicarea sa in comertul cu sclavi.Anul trecut, Universitatea Bristol a angajat-o pe profesoara Olivette Otele, experta in chestiunea sclaviei, pentru a determina daca este necesara o apologie pentru legaturile institutiei cu Imperiul Britanic.Profesorul Hugh Brady, vice-cancelarul universitatii a afirmat: "Suntem constienti ca campania Black Lives Matter a amplificat preocuparile existente legate de istoria universitatii si de chestiunea schimbarii denumirii cladirii Wills Memorial si a altor imobile care poarta numele unor familii implicate in comertul cu sclavi."Sute de protestatari au luat cu asalt Colegiul Oriel de la Oxford saptamana trecuta, cerand doborarea unei statui a lui Cecil Rhodes, imperialistul Victorian, lucru pe care Colegiul nu l-a permis.Pe 15 Iunie Universitatea si-a luat angajamentul sa isi "decolonizeze" programele de studii.Peste 14.000 de oameni au scris o petitie adresata King's College din Londra prin care cer schimbarea denumirii unuia dintre campusurile sale de langa London Bridge, campus care poarta numele lui Thomas Guy, filantrop si comerciant cu sclavi din secolul 18, a carui statuie va fi indepartata din campus in urma acordului campusului si a Spitalului St. Thomas din zona.La randul ei, si Universitatea Liverpool a fost criticata dupa ce a cazut de acord saptamana trecuta sa schimbe denumirea unui camin, numit dupa William Gladstone, care a servit ca prim-ministru de patru ori, in urma plangerilor studentilor in legatura cu conexiunile tatalui lui Gladstone cu comertul de sclavi.Articol original: Imperial College London ditches Latin motto from logo over British Empire links. Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Dragos Mihai Nuta, student la Universitatea din Oradea.Articol pulbicat si pe marginaliaetc.ro