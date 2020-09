Imperial College London, predictie sumbra: Doar unul din 10 oameni va fi protejat impotriva COVID-19 in primul an dupa dezvoltarea vaccinului

In prezent, sapte din cele opt vaccinuri aflate in ultima faza de testare necesita efectuarea a doua doze pentru fiecare persoana, astfel ca calculele cercetatorilor arata ca doar aproximativ 12% din populatia de 7,8 miliarde de oameni a globului va fi imunizata.Profesorul asociat de inginerie chimica la Imperial College din Londra Cleo Kontoravdi a declarat ca "trebuie sa fim clari ca in prima instanta nu toata lumea va avea acces la vaccin. Nu avem aceasta capacitate de productie", citat de stirileprotv.ro.De asemenea, analiza realizata de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations arata ca mai putin de jumatate din populatia lumii ar putea fi protejata pana la sfarsitul anului 2022, ceea ce ar putea insemna ca restrictiile de calatorie si distantarea sociala vor fi in continuare necesare pentru anii urmatori, exceptia cazului in care va fi descoperita o metoda prin care sa se accelereze capacitatea de productie a vaccinului.Potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, la nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus in Wuhan, la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 30,5 milioane de cazuri si mai mult de 950.000 de decese.