Un important membru ISIS, arestat la Istanbul. Este cunoscut sub numele de cod "Basim" si considerat mana dreapta a fostului lider al Statului Islamic

Potrivit sursei citate, ofiterii de politie turci l-au capturat afganul cunoscut sub numele de cod "Basim" in timpul unui raid in districtul Atasehir, in partea asiatica a Istanbulului.Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis in 2019 intr-un raid efectuat de fortele speciale americane cu ajutorul luptatorilor kurzi din provincia siriana Idlib, in nord-vestul Siriei.Presa turca a raportat ca Basim l-a ajutat pe al-Baghdadi sa se ascunda in Idlib. El a fost, de asemenea, responsabil cu "aripa militara" a grupului jihadist, a transmis, potrivit Le Figaro, postul de televiziune NTV. Basim ar fi ajuns la Istanbul cu un pasaport fals. Potrivit agentiei de stiri DHA, arestarea sa a avut loc pe 28 aprilie.Turcia a intensificat lupta impotriva ISIS, care a organizat mai multe atacuri mortale, unul dintre ele avand loc intr-un club de noapte din Istanbul, in 2017, cand au fost ucise 39 de persoane.