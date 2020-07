Impuscata pentru ca a vrut sa inlature un steag nazist din curtea unui barbat

Biroul serifului din Garfield a declarat ca femeia fusese la o petrecere in apropiere si a luat unul dintre cele doua steaguri arborate in fata casei lui Alexander Feaster.Se pare ca Feaster, in varsta de 44 de ani, a tras cu o pusca semi-automata in spatele ei, in timp ce aceasta incerca sa fuga.Femeia, in varsta de 26 de ani, este asteptata sa se recupereze ca urmare a ranilor suferite, iar atacatorul este in detentie.Seriful Jody Helm a spus ca femeia a fost gasita intinsa intr-un sant, cu patru rani de la focurile de arma, dupa ce adjunctii de politie au raspuns la un apel duminica dimineata.Initial, seriful a sugerat ca femeia a incercat sa fure steagul cu emblema svasticii, ca urmare a unei provocari, insa intr-un interviu pentru NBC News ea a spus ca exista "informatii contradictorii" in jurul motivului femeii.O declaratie consultata de NBC News spune ca, la casa lui Feaster, "cateva" camere de supraveghere aratau ca el a tras spre femeie "fara avertisment". Un vecin a mutat apoi o camioneta rosie de langa casa pentru a o folosi drept baricada, iar un martor tintea o pusca spre proprietate, ca masura de precautie, in timp ce astepta ofiterii de politie.Feaster a fost ulterior dus in detentie fara incidente. El a fost acuzat de ultraj si agresiune cu o arma mortala si ca a tras cu intentia de a ucide. El urmeaza sa apara in fata instantei pe 9 iulie.Un vecin a declarat pentru postul de radio local KFOR ca barbatul tinea ridicate steagurile de aproape un an de zile si ca, in trecut, au mai fost furate de cateva ori. Acesta a adaugat ca barbatul se imbraca ocazional intr-o uniforma neagra cu o banderola rosie, imprimata cu o svastica, imbracaminte ce aduce aminte de uniformele naziste ale SS. Insa relatarile arata ca in marea parte a timpului era mai retras.O alta femeie si o cunostinta a victimei au spus ca "nu au fost probleme" pana atunci cu Feaster, insa ca steagurile sale erau un motiv de ingrijorare."Simt ca aceste steaguri sunt un dezastru care asteapta sa se intample", a declarat ea pentru publicatiile Enid News si Eagle.