In California se revine la restrictii, din cauza cresterii numarului de cazuri. Se inchid restaurantele, saloanele de coafura, salile de sport si lacasurile de cult

California a fost primul stat care a impus izolare generala in martie, insa numarul de cazuri a continuat sa creasca de cateva saptamani si a ajuns la aproape 330.000, dintre care peste 7.000 s-au soldat cu decese.Pentru a controla fenomenul, guvernatorul Gavin Newsom a anuntat luni inchiderea restaurantelor si cinematografelor, precum si a unor centre (saloane de coafura, sali de sport, lacasuri de cult etc.) in aproximativ 30 de zone cu risc, intre care si Los Angeles, noteaza AFP, citata de AGERPRES