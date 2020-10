Johnson & Johnson a oprit testarea unui vaccin anti-COVID dupa ce un voluntar s-a imbolnavit "inexplicabil"

"Am oprit temporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale unui vaccin experimental impotriva COVID-19, inclusiv toate testele din faza a treia, din cauza unei boli inexplicabile a unui participant" a anuntat intr-un comunicat Johnson & Johnson.Grupul farmaceutic a precizat ca exista o diferenta intre o "pauza de studiu" ca urmare a deciziei companiei si o "oprire reglementara" instituita de o autoritate sanitara de reglementare.In anunt, compania si-a reafirmat "angajament puternic fata de siguranta", informand ca boala participantului a fost examinata de medicii personali, precum si de cei din partea unui consiliu independent de monitorizare a sigurantei.Gigantul farmaceutic din SUA este una din numeroasele companii care concureaza la nivel mondial pentru producerea primului vaccin anti-COVID-19.In prezent, el se afla in faza a treia a unui proces in trei faze de dezvoltare clinica in timpul careia vaccinul este administrat la mii de participanti si testat pentru a se verifica eficienta si siguranta sa, in timp ce o serie de alti participanti primesc un tratament placebo. In luna septembrie, Johnson & Johnson a informat ca inrola 60.000 de persoane de pe trei continente pentru a participa la faza a treia a studiului.