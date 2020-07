In criza, Germania ar putea atrage mai multi studenti straini

Pandemia de coronavirus a pus multi studenti internationali intr-o situatie complicata. In Statele Unite si Marea Britanie, unii dintre acestia au fost nevoiti sa-si paraseasca camerele din camine ca parte a masurilor de combatere a raspandirii virusului. In plus, studentii straini din SUA au fost amenintati ca nu vor mai primi vize in cazul in care toate cursurile lor se vor desfasura online.Din cauza crizei coronavirus, multe venituri obtinute din locuri de munca modeste cu jumatate de norma au disparut. Mii de tineri au ramas blocati in tari necunoscute, fara un acoperis deasupra capului, fara bani si fara acces la servicii sociale.Inchiderea frontierelor a impiedicat si planurile de calatorie ale studentilor, multi ratand scurta fereastra de oportunitate de a pleca acasa. Cei care au facut acest lucru nu au putut sa se intoarca in tara gazda din cauza anularii zborurilor. Studentii care totusi au ajuns acasa si-au vazut activitatea universitara redusa la cateva cursuri online sporadice, tinute la ore nepotrivite (din cauza diferentelor de fus orar). Totusi, ei au fost nevoiti sa plateasca integral taxele de scolarizare.In pofida eforturilor enorme de a se adapta la o criza aflata in schimbare rapida, universitatile se asteapta la o scadere substantiala a numarului de studenti internationali in toamna. Michael Gaebel, directorul departamentului Higher Education la European University Association, care reprezinta peste 800 de universitati, a declarat pentru DW ca, potrivit sondajelor, intre 25 si 70 de procente dintre studentii internationali s-ar putea sa nu se inscrie pentru semestrul de iarna. "Daca va puneti in pielea unui student din Bangladesh, Thailanda sau China , devine limpede ca acestia se confrunta cu multa incertitudine", a spus Gaebel.Cel mai probabil, evaporarea a miliarde de dolari reprezentand taxele de scolarizare va fi resimtita cel mai profund de catre institutiile de invatamant superior din SUA si Marea Britanie. Studentii internationali platesc pana la 50.000 de dolari (44.300 de euro) anual pentru a studia in SUA si mai mult de 10.000 de lire sterline (11.100 de euro) pe an in Marea Britanie.Cea mai mare economie din lume obtine 45 de miliarde de dolari anual din atragerea a 1,1 milioane de studenti straini. Marea Britanie atrage la randul ei aproximativ 21 de miliarde de lire sterline anual, gazduind o jumatate de milion de studenti.Scaderile grave de venituri determinate de lipsa studentilor de peste mari si tari ar putea slabi domeniul invatamantului superior al ambelor tari. Mai multe universitati intentioneaza deja sa reduca programele; multe dintre institutii au oprit investitiile in tehnologie si proiecte de infrastructura.Se prevad, de asemenea, pierderi enorme de locuri de munca in tot acest sector. Un studiu comandat de University and College Union din Marea Britanie a prezis ca sectorul invatamantului superior ar putea pierde 30.000 de locuri de munca din cauza lipsei de finantare.Tarile europene ar putea evita o soarta similara. Majoritatea statelor UE percep taxe semnificativ mai mici de la studentii straini - majoritatea landurilor germane chiar nu impun deloc taxe. "Cele mai multe institutii de invatamant superior din Europa sunt finantate public. Desi nu pot spune ca nu vor exista consecinte bugetare, ele nu vor aparea imediat", a mai declarat Gaebel pentru DW.Multe universitati au sporit cheltuielile la apogeul pandemiei pentru a muta mai multe cursuri in mediul online, ceea ce probabil va necesita personal didactic suplimentar care sa indeplineasca cerintele de distantare pentru spatiile mai mici de cursuri.SUA si Marea Britanie au dominat in mod traditional piata datorita cererii de predare in limba engleza si a perceptiei studentilor asupra calitatii sistemelor de invatamant din cele doua tari. In timp ce tot mai multe universitati europene ofera cursuri in engleza, Germania si Franta incep sa fie privite cu mult interes. In urma cu zece ani, Germania a atras in jur de un sfert de milion de studenti din strainatate. Pana in 2019, cifra a crescut cu 58 la suta, ajungand la 393.579.Germania ar mai putea profita de pe urma studentilor care compara modul in care tarile lumii au reactionat la pandemie. Washington si Londra au fost criticate pe scara larga din cauza gestionarii crizei, in timp ce Germania a primit laude atat pentru testarea rapida si la scara larga a populatiei, cat si datorita sistemului de sanatate si a numarului redus de decese produse de boala Covid-19. Acest lucru ar putea spori capacitatea tarii de a atrage mai multi studenti straini.De asemenea, universitatile germane vor beneficia de plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Un sondaj realizat de platforma Study EU sugereaza ca pana la 84 la suta dintre studentii din UE cu siguranta nu ar dori sa studieze in Marea Britanie daca taxele cresc la nivelul celor percepute studentilor din tari din afara Uniunii.In prezent, cei din UE platesc taxe similare celor cerute studentilor autohtoni. Dupa Olanda , cea mai populara destinatie alternativa ar fi Germania, arata sondajul realizat pe un esantion de 2.000 de studenti.Totusi, Germania trebuie sa depaseasca mai multe obstacole, inclusiv prelucrarea rapida a cererilor si vizelor pentru studenti, ceea ce probabil va continua sa ramana complicat, multe ambasade fiind inca inchise sau functionand cu orar limitat. Autoritatile au prelungit termenul de depunere a cererilor pentru studentii straini pana la 20 august, asadar cu mai mult de o luna.O alta problema este discriminarea cu care se confrunta absolventii straini pe piata muncii din Germania, comparativ cu SUA si Marea Britanie, care sunt considerate mai flexibile. Desi au calificari obtinute in Republica Federala, absolventii straini se plang ca le este greu sa gaseasca un loc de munca bine platit in Germania.In prezent, cei din tari din afara UE isi pot prelungi permisele de sedere cu pana la 18 luni pentru a-si gasi un loc de munca. Insa mai multe tari anglo-saxone ofera vize cu termen de valabilitate mai lung pentru ca studentii sa caute locuri de munca.Desi guvernul german a oferit subventii mici pentru a ajuta studentii straini pe perioada pandemiei si a renuntat la dobanda la imprumuturile pentru costuri curente pana in luna martie a anului viitor, multi tineri ezita sa solicite acest sprijin, temandu-se ca dezavantajele cu care se confrunta deja ar putea fi exacerbate de cresterea somajului."Studentii nu vor sa ia aceste imprumuturi pentru ca nu stiu daca vor putea obtine un loc de munca in Germania pentru a le returna", a declarat Kumar Ashish, presedintele Uniunii Federale a Studentilor Internationali din Germania.Ashish prezice ca Germania va inregistra in continuare o "scadere uriasa" a inscrierilor pentru semestrul de iarna, dar subliniaza ca studentii si parintii acestora sunt impresionati de oferta academica din Germania.Acest articol a fost publicat si pe Deutsche Welle.ro