In Dubai au fost interzise petrecerile cu peste 30 de persoane. Amenzile sunt uriase

Intalnirile de familie si evenimentele organizate in corturi si case pentru a sarbatori Revelionul pot gazdui doar 30 de persoane, a anuntat Comitetul Suprem din Dubai pentru Gestionarea Crizelor si Dezastrelor.Participantii trebuie sa poarte masti de fata in orice moment si sa practice distantarea sociala, iar persoanele care prezinta simptome asociate COVID-19, cum ar fi tuse sau febra, trebuie sa se abtina de la participarea la adunari, spun reprezentantii comitetului.Cei care gazduiesc adunari sociale private care incalca regulile vor fi amendati cu 50.000 dirhami (13.613 dolari) si fiecare participant va primi o amenda cu 15.000 dirhami.Persoanelor in varsta si celor cu probleme de sanatate li se recomanda sa nu participe la intruniri sociale.Comitetul a adaugat ca vor continua inspectiile, pentru a se asigura ca regulile sunt respectate.