Guvernul Serbiei s-a speriat de violenta stradala si renunta la reimpunerea restrictiilor. Imagini inspaimantatoare surprinse la Belgrad

Vucic's plainclothes policemen and hooligans under his command beat a cyclist who is not part of the protest! Fascism in Serbia under the auspices of Fuhrer Vucic! RT! pic.twitter.com/lzmWeWMh9e - ivan grozni (@ivangrozni001) July 9, 2020

Protestor in Belgrade,tonight protesting dictatorship while being tear gassed.

He says: ''I have got two little kids and I hope they will live in a better country than in which i grew up,that's my wish and my goal.I fight for that.''#Belgrade #Serbia #protest pic.twitter.com/ps4l5hNcqj - what? (@coffeicetea) July 8, 2020

Grupul de criza al guvernului responsabil cu gestionarea situatiei epidemice a decis in schimb sa interzica adunarile publice in spatii inchise si deschise cu mai mult de zece persoane, pentru a reduce la minimum riscul contaminarilor.De asemenea, restaurantelor si cafenelelor le va fi permis sa functioneze in interior doar pana la ora 21:00."Izolarea la domiciliu ar fi fost masura cea mai eficienta, dar am decis in schimb sa luam in locul ei aceasta masura interimara", a declarat presei sefa guvernului sarb Anna Brnabic, dupa reuniunea grupului de criza.Ea nu a exclus pe viitor instituirea restrictiilor de circulatie in weekend daca noile masuri nu vor da rezultate, avertizand ca sistemul de asistenta medicala in Belgrad "este pe cale sa intre in colaps" din cauza numarului mare de pacienti.Anuntul facut anterior de catre presedintele Aleksandar Vucic ca ar fi necesara reinstituirea izolarii la domiciliu in weekend a generat manifestatii care au degenerat in violente la Belgrad si in alte localitati.Vucic a acuzat joi "huliganii criminali" ca ar fi responsabili de violentele intre manifestanti furiosi de modul in care autoritatile au gestionat criza epidemiologica si politie, soldate cu zece raniti din randul fortelor de ordine miercuri seara la Belgrad, potrivit AFP."V-am promis ca putem proteja pacea si stabilitatea, in pofida atacurilor violente ale huliganilor criminali, care ne-au socat pe toti", a declarat seful statului in avionul care il ducea la Paris pentru o intalnire cu omologul sau francez Emmanuel Macron . "Vom castiga", a asigurat el.In cursul noptii de miercuri spre joi, ministrul de interne Nebojsa Stefanovic a denuntat o "violenta in stare pura", precizand ca zece politisti au fost raniti, dintre care unul are ambele picioare fracturate.Surse medicale, citate de canalul N1, au declarat la randul lor ca au fost raniti 19 politisti si 17 manifestanti.Manifestantii s-au adunat in fata parlamentului miercuri pentru a protesta impotriva anuntului presedintelui privind reintroducerea unor restrictii de circulatii integrale pe durata weekendului, pentru a incetini recrudescenta pandemiei.Serbia a raportat peste 17.000 de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 si 340 de decese, potrivit cifrelor oficiale.Dupa protestele de marti seara, presedintele a facut un pas inapoi, declarand ca decizia finala in aceasta privinta va reveni guvernului sau, fara a calma insa spiritele.Protestele s-au raspandit miercuri si in alte orase ale Serbiei, intre care Novi Sad (nord), Nis (sud) si Kragujevac (centru), unde sediile Partidului Sarb al Progresului (SNS), al lui Vucic, au fost vandalizate.La Novi Sad si Kragujevac, politia a trebuit sa recurga la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe protestatari, potrivit presei locale.Manifestantii reproseaza autoritatilor ca au favorizat al doilea val al epidemiei, ridicand prea repede masura de izolare la domiciliu pentru a putea organiza alegerile parlamentare din 21 iunie, castigata detasat de SNS.La fel ca marti, manifestatiile de miercuri seara au dus la excese. Imagini difuzate pe retelele de socializare arata cel putin 10 politisti lovind cu brutalitate un tanar trantit la pamant.Agentia de presa Beta a relatat ca unul dintre jurnalistii sai a fost batut de politie, chiar daca s-a indentificat ca apartinand presei.Aleksandar Vucic, la randul sau, a denuntat "violenta politica cea mai brutala din ultimii ani", care "afecteaza imaginea Serbiei" intr-un moment in care ar urma sa se reia negocierile pentru normalizarea relatiilor cu Kosovo , fosta provincie sarba cu o majoritate etnica albaneza care si-a autoproclamat independenta in 2008.Presedintele sarb s-a deplasat la Paris pentru intalniri cu Emmanuel Macron inainte de un summit prin videoconferinta la care vor mai participa vineri premierul kosovar Avdullah Hoti, presedintele francez si cancelarul Angela Merkel . Obiectivul este de a "relansa dialogul" intre Belgrad si Pristina.