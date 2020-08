In Italia, numarul noilor cazuri zilnice de COVID-19, peste 1000 pentru prima data din 15 mai

Una dintre cele mai afectate tari europene de noul coronavirus, Italia a reusit sa gestioneze epidemia dupa ce in perioada martie-aprilie a inregistrat un varf al numarului de decese si persoane infectate. In ultima luna s-a consemnat o noua crestere a cazurilor de COVID-19, expertii punand aceasta evolutie pe seama vacantei si a vietii de noapte mai active in aceasta perioada in Italia.Ultima data cand numarul noilor cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus a depasit 1.000 in Italia a fost pe 12 mai, cu 1.402 cazuri, cu sase zile inainte ca restaurantele, barurile si magazinele sa fie redeschise dupa zece saptamani de izolare.