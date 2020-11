In Romania au fost deschise 13 sectii pentru cetatenii moldoveni care vor sa isi voteze presedintele

In turul doi al alegerilor prezidentiale se vor confrunta Maia Sandu, proeuropeana, care a castigat primul tur de scrutin cu 36,16% din voturi, si presedintele socialist in exercitiu, Igor Dodon , care a avut 32,61%.Doua sectii se afla in Bucuresti - una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente.Mai sunt organizate sectii de votare in Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara.Potrivit insarcinatului cu afaceri ad interim al Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti, Emil Jacota, la primul tur al prezidentialelor din tara vecina au votat, in Romania, peste 10.000 de persoane.La sectiile de votare vor fi disponibile masti de protectie sanitara iar procesul de vot se va desfasura intre orele 7,00 si 21,00, cu posibilitatea de prelungire.Emil Jacota a precizat pentru AGERPRES ca, spre deosebire de primul tur al alegerilor, de data aceasta, sectia de votare organizata in Iasi este la Casa de Cultura a Studentilor.Lista cu adresele complete ale sectiilor de votare din afara Republicii Moldova, implicit si din Romania, poate fi accesata pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC), la adresa: diaspora.cec.md.Potrivit legislatiei, studentii care invata in Romania, indiferent de cetatenie, beneficiaza de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, in tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanta sau rutele calatoriilor.Citeste si: