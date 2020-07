In Texas, purtarea mastilor devine obligatorie in locurile publice

In ajunul sarbatorii zilei nationale a SUA, au fost raportate 728 de noi decese provocate de COVID-19, informeaza AFP, citat de AGERPRES ..a ajuns astfel laSUA, cea mai afectata tara din lume de boala provocata de noul coronavirus, au depistat pana in prezent aproape 2.8 milioane de cazuri., conform evaluarii doctorului Anthony Fauci, directorul Institutului american de boli infectioase.O serie de state au fost nevoite sa stopeze procesul de relaxare a masurilor restrictive, mergand pana la a inchide baruri si plaje. Guvernatorul republican al statului Texas a anuntat ca purtarea mastilor devine obligatorie in locuri publice, informeaza AFP, citat de AGERPRES