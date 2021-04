Comisia Europeana va contracta inca 1,8 miliarde de doze de vaccin Pfizer-BioNTech

Aceste doze vor fi suficiente pentru imunizarea a 450 de milioane de persoane in urmatorii doi ani."Contractul il vom incheia in zilele urmatoare. El va asigura dozele necesare pentru injectii de consolidare care sa sporeasca imunitatea", a spus Ursula von der Leyen in timpul unei vizite la fabrica Pfizer din orasul belgian Puurs, adaugand ca obiectivul UE este imunizarea a 70% din populatia sa adulta pana la sfarsitul verii.Pana in prezent, Comisia Europeana a contractat 600 de milioane de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, prin doua contracte separate.Uniunea Europeana are in vedere sa mizeze tot mai mult pe vaccinurile anti-COVID-19 create pe baza tehnologiei ARN mesager (ARNm), cum este cel produs de Pfizer-BioNTech, in detrimentul celor cu vector viral, precum AstraZeneca sau Johnson & Johnson Comisia Europeana intentioneaza astfel sa nu mai incheie contracte cu compania AstraZeneca, dupa ce aceasta din urma a diminuat livrarile ca urmare a unor probleme de productie, executivul comunitar amenintand pentru aceasta cu deschiderea unei actiuni in justitie.