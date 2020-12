Inca doua persoane care au participat la orgia sexuala de la Bruxelles au invocat imunitatea diplomatica

Politia a fost alertata de vecinii care s-au plans de zgomot, astfel ca autoritatile au intrat in apartamentul de pe Rue de Pierres, din Bruxelles, cu suspiciunea ca nu se respecta masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19, evenimentele private fiind limitate la patru participanti, potrivit Brusselstimes.com "Politia a gasit in apartament aproximativ 20 de persoane. Doua dintre aceste persoane, D.O. (1997) si P.B (1987) au invocate imunitatea diplomatica", se mentioneaza intr-un comunicat de presa.Jozsef Szajer a incercat initial sa fuga, dar a fost prins de politie. Ulterior, a recunoscut ca a participat la orgie si si-a cerut scuze.Citeste si: Cine este europarlamentarul prins la o orgie sexuala de proportii in Bruxelles. Sotia lui este judecator