Incasarile obtinute in urma unui cover al hitului ''We Are Family'' vor fi donate luptei impotriva COVID-19

"As vrea sa ii multumesc lui Kim Sledge pentru oferta ei amabila de a dona incasari din vanzarea coverului sau in editie speciala dupa", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.Directorul general al OMS a adaugat ca banii vor fi utilizati pentru sustinerea raspunsului la COVID-19 si consolidarea serviciilor sanitare din lume.Kim Sledge a participat alaturi de Tedros Adhanom Ghebreyesus la o teleconferinta.OMS a lansat luni o campanie in care cere persoanelor din intreaga lume sa se inregistreze cantand piesa clasica din anii 70 "We Are Family", pentru a putea deveni un imn de lupta impotriva pandemiei de COVID-19."Cantecul este perfect pentru a ne uni ca o familie", a asigurat Kim Sledge, subliniind ca lumea are nevoie acum mai mult ca oricand de "unitate si solidaritate in fata unei probleme globale".Aporturile globale la noua versiune a cantecului "We Are Family", pentru care se asteapta participarea mai multor celebritati, vor fi folosite pentru inregistrarea unui cover ce va fi lansat pe retelele de socializare in data de 9 noiembrie.Data coincide cu inaugurarea Adunarii anuale a OMS, consacrata luptei impotriva COVID-19, iar noua versiune a cantecului va deschide sesiunea de dezbateri.