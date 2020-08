Incendii in California. Cel putin 4 morti, 10.000 de pompieri desfasurati pentru stingerea flacarilor

Trei oameni au murit in comitatul Napa, iar o alta persoana si-a pierdut viata in comitatul Solano, a relatat San Francisco Chronicle.Peste 370 de incendii au izbucnit in acest stat in ultimele patru zile, a indicat Daniel Berlant, director adjunct in cadrul Cal Fire.Caldura extrema, vantul si fulgerele au contribuit la agravarea situatiei.Un incendiu activ la nord de San Francisco, unul dintre cele mai mari incendii din zona, a amenintat regiunile viticole Napa Valley si Sonoma Valley. Peste 50.000 de hectare din regiune au fost mistuite de flacari, iar zeci de case au fost arse.Incendiile puternice au facut ravagii si in apropierea localitatilor costiere Santa Cruz si Carmel.Flacarile au produs pagube grave in cel mai vechi parc natural din California, Big Basin Redwoods, celebru pentru arborii sai sequoia uriasi. Accesul in zonele de campat si pe potecile de drumetii a fost restrictionat.Cheiul din Santa Cruz, o populara atractie turistica, a fost inchis pentru a tine vizitatorii departe.Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a numit incendiile o ''provocare fara precedent''.''Daca negati existenta schimbarilor climatice, veniti in California'', a declarat el intr-o scurta inregistrare video prezentata la Conventia Nationala a Partidului Democrat din SUA, eveniment desfasurat in mare parte online.Presedintele Donald Trump a criticat din nou masurile luate in domeniul forestier in California in timpul unei interventii, joi, in Pennsylvania in cadrul campaniei electorale. ''Poate ca va trebui sa facem (California) sa plateasca pentru asta, pentru ca nu ne asculta'', a spus el, potrivit relatarilor citate de DPA.