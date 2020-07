Incendiu de proportii langa statiunea balneara Sounio, la sud-est de Atena. Autoritatile au recomandat evacuarea a patru localitati din zona

Incendiul a izbucnit joi dupa-amiaza, in departamentul Laurium, unde pini au luat foc, la 60 de kilometri de Atena, potrivit aceleiasi surse.Emblematicul templu antic al lui Podeison, din secolul al V-lea i.e.n., situat la Capul Sounio, nu este amenintat, potrivit pompierilor.Ministrul Protectiei Civile Nikos Hardalias s-a dus la fata locului pentru a coordona eforturile pompierilor si voluntarilor in vederea circumscrierii incendiului.Doua avioane si patru elicoptere bombardiere cu apa, dar si aproximativ 50 de pompieri au fost trimisi la lupta impotriva sinistrului, alimentat de rafale slabe de vant, de 20-28 de kilometri pe ora.Incendiile de padure sunt frecvente in Grecia vara, unde temperaturile sunt foarte mari, de peste 30 de grade Celsius.In 2018, un incendiu fara precedent - cel mai sangeros de decenii in Grecia - a ucis 101 oameni si a facut scrum majoritatea caselor de la Mati, o statiune balneara situata la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Atena.Aproximativ 20 de oficiali din cadrul autoritatilor locale si fostului Guvern de stanga al lui Alexis Tsipras, aflati la putere atunci, au fost inculpati cu privire la infractiuni de omor din culpa si neindeplinirea datoriei.